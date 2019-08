Chávez Jr. se retirará del boxeo si pierde su pelea de hoy

GUADALAJARA, Jalisco.- Julio César Chávez Jr. reveló que si pierde su pelea de hoy sábado ante Evert Bravo, se retirará del boxeo profesional, dijo en entrevista para TUDN.

“Estoy obligado a ganar, la presión es mía, y es más grande. Si yo pierdo, me retiro, no tengo que perder con estos rivales. Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años”, manifestó el pugilista mexicano.

Serás feliz me dijo la vida, pero primero té haré fuerte ���� #TeamChavezjr���� pic.twitter.com/VNNmStA3fm — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) July 18, 2019

Dos años y tres meses después de su última subida al ring, esto frente al ‘Canelo’ Álvarez en mayo del 2017 en Las Vegas, Chávez Jr. hará lo mismo ante el colombiano en San Juan de los Lagos, Jalisco.

La pelea esta pactada al mejor de 10 rounds en la división de los semipesados.

El ‘junior’ llega este duelo a sus 33 años, con récord de 53 victorias, 3 derrotas y un empate.