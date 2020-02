Chávez Jr. se convertirá en agente libre; no renovó contrato con Premier Boxing Champions

ESTADOS UNIDOS – Los planes del peleador mexicano Julio Cesar Chávez Jr. es seguir dentro del boxeo por un buen rato, pero ya no lo hará del lado de la promotora Premier Boxing Champions, en marzo finaliza su contrato de 5 años con la empresa y se hará agente libre, así lo informó.

Chavez Jr. y el Ceo de la promotora, Al Haymon, no pudieron llegar a un acuerdo para renovar contrato y por ese motivo el peleador mexicano afirmó que seguirá su carrera como agente libre.

El Jr. destacó que existen varias peleas interesantes para él y que en sus planes está regresar en las 175 libras para los meses de junio o septiembre, donde buscará una contienda conveniente para él.

“Ya no hay peleas de aquí a marzo, los cinco años con Haymon se acaban. Quisieron renovar pero no hubo acuerdo, no tengo nada con él ahora, se acaba el contrato y seré agente libre”, dijo Chávez.