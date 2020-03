Chávez Jr. quiere pelear en México

HERMOSILLO, Sonora.- El pelear en diversas ocasiones en México y retomar su carrera como boxeador son los planes a corto y mediano plazo para el ex campeón mundial Medio, Julio César Chávez Junior, quien se robó los reflectores al acompañar a su padre en la función de anoche en el CUM.

El hijo de la leyenda y quien sufrió la derrota ante Daniel Jacobs el pasado diciembre indicó que hará varias peleas y durante un corto tiempo para relanzar su carrera.

“Voy a retomar mi carrera, estar activo que es lo que más me interesa ahorita más que los campeonatos o lo que sea, vamos a hacer las peleas y voy a pelar muy seguido, que es lo que más me interesa”, comentó.

En lo que respecta a la popularidad que ha tomado en los últimos meses, el hijo de la leyenda comentó que eso es algo que había deseado toda su vida, el que la gente lo reconociera casi a la par que a su papá.

“Estoy contento, la verdad eso me compromete, vengo dándole bien duro desde la pelea pasada, me afectó la inactividad pero iba ganando la pelea y no he parado, estoy mejor que en esa pelea y voy a pelear a 12 rounds como la gente quiere.

“Y yo estoy encantado (con la fama), era mi sueño, yo de niño yo nunca pensé en boxear, en ganar dinero, yo lo que pensaba era en que la gente me conociera como conocía a mi papá entonces ese sueño fue hecho realidad”, indicó.

ES BUENO SABER...

Julio César Chávez Junior fue uno de los más aclamados por los aficionados durante la función "Duelo de Leyendas", incluso en varias ocasiones la multitud le pidió que cantara.