Chávez Jr. critica pelea del 'Canelo' y lo reta sin cobrar para una revancha

EU-. Después de la fugaz pelea de Saúl Álvarez en la que venció con facilidad a Avni Yildirim la noche de este sábado, Julio César Chávez Jr. cuestionó a quien fue su rival y retó al ‘Canelo’.

En su cuenta de Twitter, Chavez Jr. aceptó que su compatriota venció a Yildirim, pero criticó que no es capaz de dar un buen espectáculo en el ring, por lo que lo retó en 175 libras y sin cobrar.

“¡Gana Canelo! Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando se dice ser el mejor. Un rival sin 2 años sin subirse a un ring. ¡Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras!”, twitteó el sinaloense.

Gana @Canelo ! Pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno! Sobre todo cuando se dice ser el mejor ! un rival sin 2 años sin subirse a un ring ! Yo me subo @Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras! — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) February 28, 2021

Más adelante, Julio César Chávez Jr. señaló que, con los rivales del tapatío, lo único que da a entender es que quiere generar dinero, por lo que él peleará gratis para una revancha.

Fue en mayo del 2017 cuando Julio César Chávez enfrentó a Saúl Álvarez, en un combate que tuvo como ganador al ‘Canelo’ por decisión unánime, de 120-108.