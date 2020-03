Chávez Jr. asegura que todas las cosas que dice en redes sociales son “naturales”

Un nuevo día, una nueva declaración de Julio César Chávez Jr.

El pugilista mexicano volvió a llamar la atención con sus historias de Instagram, y es que ahora culpó al “aburrimiento” que le provoca estar en aislamiento por el coronavirus el hecho de subir sus peculiares publicaciones en redes sociales.

He descubierto que todas las pen… que digo, son naturales. Y como ahorita es lo de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo me aburro, o sea me aburro a veces y ahí está la clave”, mencionó el boxeador.

Día 9 que no ha terminado.



La TV me cansó y que me topo esto ��

No puede caernos mal nunca pic.twitter.com/0UFZDxgGSF — Susanna Martín del Campo (@sussy44) March 22, 2020

Chávez Jr. se ha convertido en la sensación en redes sociales pues en los últimos días ha subido diferentes historias con respecto al coronavirus.

Primero, aseguró que la pandemia era ‘puro show’ y después hizo gala de su talento musical para interpretar una canción inspirada en el virus.

“El virus del coronavirus me va a matar, me voy para la luna y no vuelvo más. El amor del coronavirus me va a matar", entonó el controversial boxeador.