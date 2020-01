Chávez Jr. asegura que noquearía a Conor McGregor en pelea de box

Julio César Chávez Jr. lanzó el reto a Conor McGregor en redes sociales y aseguró que puede noquearlo.

Después de que el peleador de artes marciales mixtas regresara a la actividad de la UFC al enfrentarse a Donald ‘Cowboy’ Cerrone, el hijo de ‘La leyenda’ compartió un mensaje donde garantiza que puede llevar a la lona al irlandés.

“Si yo peleo con Conor McGregor en box, estoy seguro que lo noqueo en menos de ocho rounds. Si no lo hago, que no me paguen”, manifestó.

En su última pelea, el 20 de diciembre del 2019, Chávez Jr. cayó por esta misma vía en Arizona contra Daniel Jacobs. Y no solo eso, sino que el público presente comenzó a lanzarle vasos de cerveza y demás objetos, decepcionados por el resultado.