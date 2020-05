Charles Barkley mostró su tristeza tras rompimiento de amistad con Michael Jordan

ESTADOS UNIDOS – Consolidado como uno de los mejores atletas sobre la duela en los años noventa y en la historia de la NBA, el exbasquetbolista Charles Barkley, admitió que el fuerte lazo que tenía con el legendario Michael Jordan, se descoció en los últimos años por las duras críticas que hizo hacía él cuando dirigía a los Charlotte Bobcats.

Barkley, quien también es miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, admitió que en estos momentos se arrepiente de esas declaraciones que hizo contra Jordan, pero está seguro que será muy difícil que ambos puedan llegar a una reconciliación, por lo que no se muestra seguro de que vuelvan a ser amigos.

"El chico era como un hermano para mí. Al menos 20 años. Y lo siento, siento tristeza. Pero para mí sigue siendo el mejor jugador de baloncesto de la historia. No le deseo nada más que lo mejor. Pero, no hay nada que pueda hacer al respecto, hermano", aseguró.

Barkley formó parte del nuevo y exitoso documental de Jordan, titulado “The Last Dance”, donde participó narrando las vivencias que tuvo con Michael al tenerlo como rival cuando Barkley, de Suns de Phoenix se midió ante Jordan, de los Bulls de Chicago, se enfrentaron en las finales de 1993.

El comentario que hizo Barckley y que molestó a Jordan lo emitió hace más de 8 años durante el programa Waddle and Silvy Show de Chicago, donde ha sido participe en muchas ocasiones por más de 10 años, desde el momento que dio su opinión respeto a Jordan como dirigente la relación se quebrantó.

"Lo que más me molestó de todo eso, es que no creo que haya dicho nada tan malo. Estoy bastante seguro de lo que dije:" Por mucho que ame a Michael, hasta que deje de contratar a sus mejores amigos, nunca tendrá éxito como gerente general”. Y recuerdo casi literalmente que dije eso. Y lo que realmente me molestó después fue que Phil Jackson dijo exactamente lo mismo", señaló.

Eso es algo que carcome a Barkley, que pese a que Jackson compartió la misma opinión de él sobre Jordan, estos siga teniendo mantenido una fuerte amistad y que haya tomado la decisión de no dirigirle la palabra a Barkley, uno de sus amigos más cercanos durante su trayectoria de en la NBA.

Barkley señaló que no puede ser hipócrita con él mismo ni con las demás personas, por lo que su trabajo es ser una persona ética y dar una opinión directa con fundamentos, el no puede brindar una falcedad y después mirar a esa persona y decirle otra cosa que para él no es cierto, por lo que justifica su acción al decir que es una persona con criterio.

“Pero pensé que esa era una de las razones por las que éramos grandes amigos. Como, 'puedo preguntarle a Charles cualquier cosa y sé que me dará una respuesta directa'. Pero parte de mi trabajo es, porque no puedo ir a la televisión y decir 'Otro gerente general es una mierda' y luego 'porque Michael es como un hermano para mí y dice que está haciendo un trabajo fantástico'. Eso sería falso ", afirmó.



Información por ESPN.