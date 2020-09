"Chapito" Montes pondría fin a su recorrido con el "Tri"

MÉXICO – Luis “Chapito” Montes, uno de los mediocampistas más completos que ha formado México y que su dedicación y su maestría dentro del campo lo ha llevado vestir el uniforme tricolor para representar en su país, estaría diciéndole un adiós permanente a la Selección Mexicana, así lo informan medios de comunicaciones nacionales.

Y todo este rumor se pudo deducir debido a que en la lista de convocados que el estratega del cuadro nacional, Gerardo “Tato” Martino, anunció este miércoles para los próximos duelos a los que se encaminará el “Tri” en el mes de septiembre y el nombre del “Chapito” no estaba apuntado.

Otros rumores apuntan que el hecho de que Montes no forme parte de la plantilla es a causa de este mismo, ya que por motivos que siguen siendo desconocidos hasta este momento, el jugador ya no quiere representar a su país y lo más probable es que pronto vaya a aclarar esta incógnita.

"Me parece lo más sano que informe el jugador, que informe la selección que 'x' jugador no quiere ser tomado en cuenta y punto, se acabó. Se va a armar un gran debate, lo van a criticar y me parece que estarían totalmente equivocados, él es libre de decidir absolutamente lo que quiera. Insisto, si esta fuente metida en el fútbol mexicano tiene toda la razón, sería una explicación de por qué Tata Martino no lo toma en cuenta", explicó Rodrigo Méndez, en la programa Jugando Claro.

Montes hizo su debut con la Selección Mexicana el 17 de abril 2013, cuando fue elegido por José Manuel de la Torre, dirigente en ese tiempo, para disputar el partido amistoso contra Perú, donde el marcador termino empate por 0-0.

A las competencias más importantes a las que ha asistido fue a la Copa Oro 2013, donde disputó cuatro encuentros y marcó dos goles, la Selección culminó en tercera posición, después fue convocado para la Clasificación Mundial 2014, donde tuvo acción en dos duelos.

También fue solicitado para competir en la Copa América 2015 en Chile, donde los seleccionados fueron eliminados en la Primera Fase del certamen y por último, fue un jugador fundamental en la Copa Oro 2019, donde piso el campo en tres partidos anotando dos tantos y su bando quedó campeón.