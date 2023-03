Celebra Benjamín Gil triunfo histórico para el beisbol mexicano

PHOENIX, ARIZONA.- La victoria que México consiguió anoche ante Estados Unidos no sólo los metió de lleno a la pelea por el primer lugar de su grupo en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, sino que representa quizás el triunfo más importante que un conjunto tricolor ha conseguido en este torneo.

Así lo afirmó el propio manager Benjamín Gil después del encuentro celebrado en el Chase Field, donde los suyos dieron la sorpresa y derrotaron al equipo anfitrión y máximo favorito a quedarse con la corona.

“Es un día muy especial, en mi vida y en la vida de cada uno de los jugadores. El día de mañana iba a ser un día muy complicado para toda la gente que forma parte del equipo nacional de beisbol mexicano.

“¿Por qué?, porque estamos enfrentando a un equipo lleno de estrellas. Es más, es un equipo con jugadores que van a ser Salón de la Fama. Yo soy aficionado al beisbol, y soy aficionado a la mayoría de esos jugadores”, declaró.

Joey Meneses spent 12 years in the minor leagues, hoping for an @MLB opportunity — and a night like the one he had Sunday in @MexicoBeis’s emphatic win. Thanks to Joey for his time in this interview. @LasMayores @Nationals @clubtomateros @Liga_Arco pic.twitter.com/mezsQQwzw4— Jon Morosi (@jonmorosi) March 13, 2023

Para su suerte, un viejo conocido de Gil como es Joey Meneses tuvo una noche de ensueño y lideró el ataque mexicano con dos cuadrangulares que produjeron cinco de las once anotaciones con las vencieron 11-5 a la poderosa novena estadounidense.

“Joey Meneses para mí no es simplemente un pelotero. Yo no estaba en el beisbol organizado cuando él estaba con Filadelfia, pero me dolió muchísimo que no lo subieran a Ligas Mayores. Me atrevo a decir que desafortunadamente él va a terminar con muchos menos jonrones y menos dinero de los que debió terminar en su carrera

“Él debió de estar en Ligas Mayores desde el 2018, en septiembre. Y él hubiese estado demostrando lo que vimos en los últimos dos meses de Ligas Mayores el año pasado, lo que está demostrando ahorita, lo que ha demostrado en Culiacán, en Series del Caribe, lo que demostró el año pasado en las Olimpiadas”, añadió.