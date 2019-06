Castiga NBA a accionista de Warriors por empujón

TORONTO, Canadá.- Mark Stevens, accionista minoritario de los Golden State Warriors y que empujó el miércoles al base de Toronto Raptors Kyle Lowry durante el tercer partido de la Final, fue suspendido este jueves por la NBA sin poder acudir a encuentros de la liga mientras continúa la investigación.

"El representante de un equipo debe acogerse a los más altos estándares y la conducta del inversor de los Golden State Warriors Mark Stevens la pasada noche va más allá de lo inaceptable y no tiene lugar en nuestra liga. Mientras prosigue la investigación, el señor Stevens no podrá acudir a partidos", explicó en un comunicado Mike Bass, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de la NBA.

"El comportamiento del señor Stevens no refleja los valores que esperamos que encarne nuestro equipo. Estamos extremadamente decepcionados por su gesto y presentamos, al mismo tiempo que el señor Stevens, nuestras más sinceras disculpas a Kyle Lowry y a los Toronto Raptors por este desgraciado incidente", habían dicho antes los Warriors.

La NBA y los Warriors han expulsado al inversionista de los Warriors, Mark Stevens, de los juegos de la NBA por un año y recibirá una multa de $500,000 por empujar a Kyle Lowry. pic.twitter.com/Agx2T9UZtn — Xpreso Deportivo���� (@xdeportivopr) 6 de junio de 2019

El incidente, difundido en directo por la televisión estadounidense, tuvo lugar en el último cuarto del tercer partido de la Final, que terminaron ganando los Raptors 123-109 para adelantarse 2-1 en la serie.

Debería estar fuera de la liga

Lowry cayó encima de unos aficionados intentando evitar que la pelota saliera de la pista y, al levantarse, fue empujado por Stevens, que fue expulsado del Oracle Arena, en Oakland, por miembros de seguridad.

"No lo conozco. No me interesa conocerle. Ha enseñado quién es de verdad. Soy más grande que él como persona (...) Creo que (la liga) debería hacer más. No da una buena imagen a un grupo de propietario. No debería formar parte de nuestra liga", dijo Lowry este jueves.

Tras el partido, el armador de los canadienses ya había mostrado su enfado.

"No había ninguna razón para tocarme. No tenía ningún motivo para bajar dos filas (de asientos) para dirigirse a mí de forma vulgar. No hay lugar para este tipo de individuos en la NBA. Espero que nunca más vuelva a asistir a un partido", apuntó entonces.

Mark Stevens es un empresario estadounidense cuya fortuna está estimada en los 2.300 millones de dólares, según Forbes, gracias a inversiones en empresas como Google, Paypal y LinkedIn.

En 2013 se unió al consorcio que había comprado en 2010 a los Warriors por 450 millones y que, casi una década después, está valorada en 3.500 millones según Forbes.

"No hay lugar en nuestro PRECIOSO deporte para esto EN ABSOLUTO", escribió el estelar LeBron James, de Los Angeles Lakers, en su cuenta de Instagram.

Stevens "sabía exactamente lo que estaba haciendo (...) Deben hacer algo LO ANTES POSIBLE", agregó.

"Su activismo es increíble. Siempre apoya a los jugadores. Significa mucho para mí tener su apoyo", le agradeció Lowry a LeBron.