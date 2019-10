Caso Elsa García: ¿Quién miente?

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de la gimnasta Elsa García y sus denuncias por violencia física y psicológica en contra de los entrenadores franceses Eric y Cecile Demay y el silencio de la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG), además de los señalamientos de que los mismos coaches la perjudicaron para no la dejaron participar en el All Around en el Mundial de Gimnasia, en el que finalmente la selección mexicana no pudo conseguir su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, está repleto de irregularidades por parte de ambos bandos.

Por un lado, la FMG no acepta ni niega las acusaciones de violencia de los entrenadores franceses en contra de la atleta y por otro, las denuncias de García sobre que la perjudicaron deportivamente causan sospechas sobre el porqué lo ventiló hasta que la selección de gimnasia artística mexicana quedó sin aspiraciones de calificar a Tokio 2020.

García publicó el lunes pasado un video en el que se puede apreciar como un hombre que se asemeja a Eric Demay le lanza una pesa a una gimnasta que parece ser la regiomontana, con clara intención de lastimarla.

"No sabemos si el video está editado", menciona Gustavo Salazar, presidente de la FMG a EL UNIVERSAL Deportes. "Queremos darle el tratamiento que se merece a esta situación con los organismos adecuados, como la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) o la Federación Internacional de Gimnasia (FIG)".

A Salazar se le puntualizó que la CAAD, por ahora, no tiene sus miembros en función. Ante ello el federativo reculó y dijo que también planteará la situación ante la Conade, el Comité Olímpico Mexicano e incluso Ernesto D'Alessio, el presidente de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.

En las mismas publicaciones que García exhibió en sus redes sociales, también acusaba que los Demay la perjudicaron deportivamente, al no incluirla en el equipo All Around que disputó el boleto a los Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente no consiguió la selección mexicana. Este señalamiento se dio una vez que el representativo se quedó con aspiraciones de calificar a las Magnas Justas.

"El entrenador de Elsa sabía, días antes de que se dispute el All Around, que sólo iba a ser contemplada en tres aparatos. Es decir, no en todos. Y esto se decidió con una serie de evaluaciones previas, además de una Copa del Mundo en Portugal. Así se decidió quiénes iban a participar en la prueba", menciona Aida Morán, directora técnica de la FMG.

Salazar, en una entrevista individual, también confirmó que el entrenador de García sabía sobre que su atleta sólo iba a participar en tres aparatos. Si las versiones de Salazar y Morán son ciertas no se entiende porqué la deportista ventiló su inconformidad con los criterios una vez que la selección quedó eliminada y por qué no lo hizo desde que se enteró su entrenador, en caso de que él le haya dicho.

Este diario contactó a García para obtener una postura. Ella dio el número de Claudia Ruiz, su representante, para pactar una entrevista, pero la agente no respondió los mensajes hasta la publicación de esta nota.

También se volvió a contactar a la gimnasta, pero ella no respondió a nuevas solicitudes de entrevista. Esta no es la primera ocasión que Ruiz trata de impedir una entrevista de los atletas que representa su firma con esta casa editorial. En el pasado y mientras se realizaba la develación de la estatua de cera de la clavadista Paola Espinosa, Ruiz hizo lo posible por impedir una entrevista con ella.

Finalmente la entrevista si se pudo realizar, pero hasta finalizar ese evento. "Elsa es una de las mejores de las gimnastas que ha tenido este país y no está vetada ni tendrá una sanción, pero sí queremos que todas las partes nos reunamos y se exponga el caso", añadió Salazar.

El directivo mencionó que aún no hay fecha para realizar dicha reunión entre los señalados y los organismos, pero espera que esta se pacte a la brevedad.