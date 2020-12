“Casi muero": Apuñalan al novio de la mamá de Neymar en México

CIUDAD DE MÉXICO.-Fue apuñalado el novio de Nadine Gonçalves, la mamá de Neymar, mientras sostenía una cita romántica con la mujer en un restaurante en Cancún.

Según señalan, la reunión entre la pareja era para tener una reconciliación amorosa, cuando Tiago Ramos fue agredido.

“Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno de ellos me apuñaló", contó en su cuenta de Instagram donde se veía ensangrentado.

Ramos dijo que tiene pensado vengarse de la persona que lo apuñaló asegurando que tiene el número del agresor.

"Tengo el número de la persona que hizo esto y voy a regresar a México", dijo en tono amenazante.

La relación con la mamá del futbolista siempre ha causado conflicto y hay muchas personas que no la aceptan, según revela el portal Meganoticias.

Los medios de Brasil indican que, incluso, el propio Neymar se habría opuesto a una posible reconciliación entre Tiago y su madre tras una ruptura.

El modelo se ha visto en varias polémicas, pues dicen que tiene relaciones con otros hombres, incluido el chef personal de Neymar.