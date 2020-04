Carlos Vela se burla de "Chicharito" al decir que es muy malo jugando

ESTADOS UNIDOS – Durante una entrevista donde la figura más potencial de la MLS, el mexicano Carlos Vela, del LAFC, se mostró muy abierto y dispuesto al expresar su más sincera opinión en diversos temas, como la futura llegada de su segundo bebé, pero lo que más marcó la charla fue cuando habló sobre su compatriota Javier “Chicharito” Hernández, quien recién llegó al LA Galaxy, al criticarlo duramente al aseverar que era “muy mal jugador”, pero en los videojuegos.

Esta crítica nació debido a que se está celebrando el torneo virtual eMLS, donde “Chicharito” está como representante de su equipo y recientemente cayó ante Adama Diomandé, compañero de Vela, quien representa a su escuadra, lo que causó que se expresara de esa manera sobre su compañero de la Selección Mexicana.

También un tema que dio a conocer y que es muy importante en su vida personal y que quiso compartir fue la llegada de su segundo bebé, que será una niña, lo que Vela y su pareja estaban deseando, ya que tienen a un varoncito.

Vela confesó que se encuentra orgulloso de la trayectoria que lleva en el fútbol profesional, sin importarle las críticas de aficionados y analistas del deporte, pues sabe que todas las decisiones que ha tomado fueron por su cuenta propia y no de nadie más, pues sabe que fueron las correctas para llegar a su actual destino y algo fundamental que marcó su carrera y que hizo que consiguiera lo que el buscaba fue el jugar en España.

“Cuando la gente dice que mi carrera no es exitosa porque pude haber jugado en grandes equipos, mi respuesta es que jugué en el equipo que quise, en el lugar que hice mi vida", reflexionó. "Donde conocí a mi esposa, donde llegó mi hijo. Me hizo muy feliz quedarme en San Sebastián hasta que vine a L.A., porque allá me hice hombre y me hice hombre de familia. Hubo un Carlos antes y otro después de San Sebastián”, finalizó.