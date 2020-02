Carlos Vela podría asistir a los Juegos Olímpicos

MÉXICO – El delantero mexicano Carlos Vela, quien es una de las máximas figuras de la MLS, no descarta la idea de incorporarse como refuerzo a la Selección Mexicana Sub 23 para participar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El director técnico de la escuadra tricolor, se mostró optimista y admiró el hecho de que Vela tenga interés por formar parte del equipo y afirmó sentirse contento y emocionado, espera que se haga realidad el deseo de Vela.

Feliz con lo de Vela, es de lo mejor que ha dado el futbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse a una Selección, que emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida, en su momento, cuando pudo estar, no estuvo, y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo”, dijo Jaime Lozano.