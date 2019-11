Carlos Vela no descarta regresar a la Selección ni jugar con el América

Para Carlos Vela, quien ayer recibió el premio al Jugador Más Valioso de la MLS en la temporada 2019, es una posibilidad el volver a jugar con la Selección Mexicana.

Así lo dio a entender en una entrevista con ESPN, donde no cerró las puertas a regresar al ‘Tri’, ni a jugar a lado de su ‘compadre’ Giovani Dos Santos en el América.

Todo es posible en esta vida, obviamente hay lugares que es más complicado, pero nunca hay un no definitivo, además que no está en mis manos, hay gente que decide quién va y quién no va (a la Selección Mexicana)”, señaló el futbolista del LAFC.