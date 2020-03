Carlos Vela asegura que el LAFC echó abajo su fichaje con el Barça

En los meses pasados, Carlos Vela fue uno de los futbolistas que sonó para reforzar al Barcelona, e incluso se dijo de un préstamo por algunos meses para que el mexicano jugara a lado de Lionel Messi, pero por una razón hasta hoy desconocida no se dio.

El delantero, que juega en Los Ángeles, es la portada de la edición de abril de la revista GQ México, y en la entrevista asegura que el LAFC frenó su regreso al futbol español.

No me dio las facilidades para salir, aunque es entendible. Al final, buscan lo mejor para ellos y cada uno para sí mismo. Lo intenté y no se dio, y no pasa nada porque estoy más que feliz aquí", reconoció.

Aunque Vela ya había aceptado jugar con los catalanes y reencontrarse con su gran amigo Antoine Griezmann, las cosas no se dieron.

"El Barça planteó un escenario de cuatro meses en ese momento y, pues, yo lo aceptaba porque era una oportunidad muy buena. No fue decir: 'Ah, quiero dos años y si no, no voy'. Dijeron cuatro meses y voy cuatro", relató.

El mexicano llegó a la MLS en 2018, procedente de la Real Sociedad, y tiene contrato con los angelinos hasta 2022.