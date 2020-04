Carlos Tevez ofrece su ayuda a comedores comunitarios

ARGENTINA - Uno de los mejores futbolistas que ha dado Argentina, Carlos “Apache” Tevez, está consciente por la crisis que pasan los habitantes de sus nación por la pandemia del coronavirus, por lo extendió su mano para ayudar a las personas que más están sufriendo por la triste situación.

Por lo que el jugador se comprometió a servir a la comunidad de la forma en que se la pidan y se puso en disposición de lo que las autoridades ocupen y necesiten de Tevez, quien afirmó que su misión es salvar la mayor cantidad de vidas que se pueda.



"Acá no hay camisetas. Hay que estar. No importa la clase social. Hay que hacer entender a los vivos que estamos jugando con el sentimiento y vida de la gente. No se puede especular con los precios cuando la gente no tiene planta. Hoy estoy en otra situación. Yo pasé esos momentos. Es importante estar todos juntos y tratar de ayudar a la gente que más lo necesita", expresó.