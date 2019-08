Carlos Salcedo negó haber bebido alcohol tras su expulsión ante Chivas

MONTERREY, Nuevo León.- Luego de que en los medios mexicanos se informó sobre Carlos Salcedo y su ingesta de alcohol en un palco tras ser expulsado en el partido Chivas vs. Tigres de la Jornada 2, el defensa desmintió dicha información en conferencia de prensa.

"A mí me da mucha risa que eso es lo que vende aquí en México, porque muchos dicen que estaba tomando, pero no había ningún vaso alrededor de mí, pero obviamente no vende la misma nota de que estaba en un palco, a que si estaba en un palco tomando cerveza, fumando y otras cosas", expresó.

Después de su expulsión ayer en el partido contra Chivas, Carlos Salcedo “disfruto” del resto del partido en un palco del estadio de Chivas con sus amigos de Guadalajara y familiares cercanos.



El defensa solo se limitó a explicar que se refugió con sus seres queridos tras el mal rato que pasó en el juego en el Estadio Akron.

"Es un palco que renté con mi familia y sin dar muchas explicaciones, salgo expulsado y obviamente cuando tienes un mal momento vas a refugiarte con tu hijo y esposa, en los seres que luchan día a día contigo en esta carrera", argumentó.