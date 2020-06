“Carlos ‘Negro’ Santos es mi juguete”: Rodolfo Pizarro

Recientemente, Carlos ‘Negro’ Santos, ex jugador del América, y Rodolfo Pizarro se han visto enfrascados en discusiones vía Twitter por cualquier tema que se les ocurra.

Justamente durante un Instagram Live con su ex compañero Oswaldo Alanís, el futbolista del Inter Miami hizo ‘picantes’ declaraciones y reveló que le gusta pelear con el ícono azulcrema porque quiere divertirse.

Yo no me enojo con el Negro Santos, yo lo pico y lo pico para que se enojé, digamos que cuando estoy aburrido, juego con él, es mi juguete”, aseguró.

Una de las últimos encuentros de palabras que tuvieron fue la de los cubrebocas de marca que Pizarro y Alan Pulido presumieron en sus respectivos perfiles de redes, que parece ser no fueron del agrado de Santos.

“No es orgullo, Pero no te preocupes por lo que otros tienen, mejor preocúpate por lo que a ti te falta, acá la gente créeme que lo ve diferente, no la gente como tú, que hasta lo que no comen les hace daño saludos y DTB”, respondió Pulido a las críticas hechas por diferentes usuarios.