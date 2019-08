Carlos Carrasco regresó a la actividad tras ser diagnosticado con cáncer

AKRON, Ohio.- Carlos Carrasco, lanzador de los Indios de Cleveland, retornó a la actividad este lunes en ligas menores, luego de que fue diagnosticado con leucemia.

Fue en el mes de junio cuando al venezolano se le encontró leucemia mieloide crónica tras realizarse unos estudios, por lo que recibió un permiso del equipo para poder recibir tratamiento.

El derecho subió a la lomita en la sucursal Doble-A de los Indians, Akron, en contra de Harrisburg, y fue recibido con una ovación de pie por parte de los aficionados presentes. Trabajó por espacio de una entrada, donde recetó un ponche.

Conmovedor.



Carlos Carrasco nos enseña su carácter y ganas de superar cualquier reto que le presente la vida. ��



��: @wkyc @Cookie_Carrasco | #LasMayores pic.twitter.com/uctiw4uIR8 — LasMayores (@LasMayores) August 20, 2019

Carrasco lanzará el próximo jueves nuevamente, para posteriormente decidir con la novena de Cleveland su siguiente paso. El pitcher de 32 años desea regresar al equipo grande y contribuir a la causa de los Indios esta campaña.

Cabe recordar que durante el Juego de Estrellas en Julio, Carlos hizo una aparición durante el segmento “Stand Up To Cancer”, donde fue apoyado por todos sus colegas de Grandes Ligas, y también las camisetas con la leyenda “I Stand With Cookie” (Me levanto por Cookie, como le apodan al venezolano) se han popularizado en Cleveland.