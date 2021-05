Carlos Acevedo fue recogebalones en la final del 2008; "Siendo acompañante de Hachita soñaba estar en una final"

COAHUILA, México.-En la final del Torneo Clausura 2008, Santos recibió a Cruz Azul en el ya extinto Estadio Corona. En aquella plantilla de los laguneros, destacaban los nombres de Oswaldo Sánchez, Matías Vuoso, Fernando Arce y Daniel 'Hachita' Ludueña, este último salió a la cancha acompañado de un niño seguidor del club que también era uno de los recogebalones en aquel año: Carlos Acevedo.

26 torneos después, Cruz Azul y Santos volverán a enfrentarse en una final de Liga MX, pero esta vez, Acevedo defenderá la portería de los Guerreros, por lo que expresó su felicidad y orgullo por haber logrado su sueño de estar en una final como jugador.

Veo esas imágenes del 2008 y se me vienen muchas cosas a la mente, me da felicidad y orgullo. Hubo mucho esfuerzo para estar en donde estoy y creo que esto al final es un mensaje para los jóvenes, sobre que los sueños se pueden cumplir. Siendo recogebalones y acompañante de Hachita soñaba estar en una final… Se me concedió”.