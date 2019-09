Canterano de Chivas desea romper marca de Omar Bravo

GUADALAJARA, Jalisco.- José González, delantero de Chivas, manifestó que su principal meta, antes de pensar en emigrar al Viejo Continente, es superar el récord de Omar Bravo como el máximo goleador del Rebaño Sagrado, con 132 anotaciones.

Yo no pienso en primer plano en Europa, yo tengo una meta que tenía desde niño que es superar a Omar Bravo en goles y siento que hasta no cumplir esa meta no estoy preparado para irme a Europa, pienso en consolidarme aquí, ser referente en Chivas, superar a Bravo y después ya veremos”, expuso.