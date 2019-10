"Canelo" vs Kovalev; lo que debes saber de la pelea

LAS VEGAS, Nevada.- El boxeador mexicano, Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará al ruso Sergey Kovalev por el cinturón semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo.

La pelea será el sábado 2 de noviembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El combate será a las 9:00 horas y será transmitido en internet y las cadenas de televisión de paga: DAZN y Space. Además también podrás seguir la batalla en televisión abierta, aunque está será diferida en Canal 5.1 (Televisa) y Canal 7.1 (TV Azteca).

El último combate del púgil mexicano fue el 4 de mayo de este año en la misma T-Mobile Arena, cuando el nacido en Jalisco derrotó en 12 rounds, al estadounidense, Daniel Jacobs. La última pelea de Sergey Kovalev fue el 24 de agosto venciendo a Anthony Yarde en once rounds.

La cartelera que completa la noche de boxeo en la T-Mobile Arena es:

Ryan Garcia vs. Romero Duno

Seniesa Estrada vs. Marlen Esparza

Blair Cobbs vs. Carlos Ortiz

Evan Holyfield vs. Nick Winstead

Bakhram Murtazaliev vs. Jorge Fortea

Tristan Kalkreuth vs. Twon Smith

Meiirim Nursultanov vs. Cristian Olivas