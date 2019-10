"Canelo" recibe perro de miles de dólares

LAS VEGAS, Nevada.- Para un hombre que intercambia golpes para ganarse la vida, si es que aún no la tiene ganada con el contrato más lucrativo en la historia del boxeo (365 millones de dólares por 10 peleas), jugar con un perrito mientras se prepara para una pelea, podría ser una pérdida de tiempo.

Pero no para Saúl 'Canelo' Álvarez quien durante su campamento para la pelea contra Sergey Kovalev recibió un pequeño regalo que le alegró sus mañanas.

El Canelo fue sorprendido por el famoso criador de perrros pitbull terrier, Chico López.

"He estado criando estos perros durante 27 años. Uno de los representantes de Canelo, un amigo mío, dijo que quería un cachorro. Le dije: 'Le daré uno de los míos que llamé' La Reina”, contó Chico.



Según López, el cachorro tiene un precio de 150 mil dólares. "Enviamos a Canelo fotos del cachorro bañándose, yendo a nadar con mi esposa. Hice un pequeño libro para él, mostrándole el padre y la madre del cachorro. Cuando tenía 4 meses, lo llevamos a Canelo, en un restaurante en San Diego. Canelo y yo nos dimos la mano. Me dio las gracias y [preguntó lo que me debía]. Es un perro de $ 150,000. Pero dije: 'Es un honor para mí darle este perro como regalo'”.

Pero el entrenador Chico López dice que sus perros son los "mejores de los mejores", criados a partir de "la vena dorada" y, aunque son poderosos y feroces, controlan su agresión como boxeadores de élite.

Chico, que comenzó a criar perros en 1993 y personalmente examina a sus clientes, dice: "Los verdaderos pitbull terriers tienen los mejores rasgos de nunca rendirse, ser fuertes, ser amables".