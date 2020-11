"Canelo" quiere pelear en diciembre, existe la posibilidad de pelear ante campeón mundial

MÉXICO – Después de que Saúl “Canelo” Álvarez rompiera toda relación con su antigua promotora Golden Boy Promotions y la cadena de transmisión DAZN, el tapatío quedó como agente libre y al fin pudo hablar libremente sobre su futuro como pugilista profesional, por lo que aseveró que diciembre es el mes en el que buscará reaparecer, ya que no quiere cerrar este 200 sin subir al ring.

Para “Canelo” no existe otra fecha en su mente que no sea diciembre, por lo que se aferrará a la planeación de montar una función para dicho mes y sin importarle las precarias condiciones por la pandemia del Covid-19, que en su momento inhabilitó el boxeo, este aseguró que estaría dispuesto pelear hasta en Navidad.

“Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién y dónde; va a ser un momento muy especial. No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, declaró.