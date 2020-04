‘Canelo’ no descarta tercera pelea frente a Golovkin, “si es buen negocio”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue cuestionado acerca de una posible tercera pelea frente al kazajo Gennady Golovkin, a lo que el mexicano reiteró que él está de acuerdo con hacerla, en caso de que represente un buen ingreso para él y los fanáticos lo piden.

Ya tuve 24 rounds con él, pero si es un buen negocio para mí, ¿por qué no? Ya veremos después de todo esto, todo está en pausa ahora, no hay que decidir nada, no hay que pensar en nada. Lo único es que hay que hacer es salir de esta", expresó el boxeador para Fox Sports.