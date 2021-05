'Canelo' manda a Billy Joe Saunders al hospital

Billy Joe Saunders no pudo cumplir lo prometido previo a la pelea y tuvo que renunciar al combate contra Saúl "Canelo" Álvarez después de ocho rounds.

Durante el descanso, el peleador británico fue revisado por su esquina del ojo derecho y tras percatarse que no lo podía abrir decidieron no permitirle continuar en la pelea.

El promotor Eddie Hearn dijo que Saunders fue llevado directamente al hospital por una posible fractura del hueso orbital, por lo que no estuvo presente en la conferencia de prensa posterior.

Él no podía ver y si hubiera salido a pelear en el noveno round habría sido una mala situación para él y creo que hubiera sido severamente lastimado.

"Creo que Billy Joe peleó muy bien, empezó lento, pero se fue metiendo al combate. Siempre hay la posibilidad de ser lastimado en una pelea como esta, mostró buena quijada, aguantó los golpes al cuerpo. Vino a ganar y no todos hacen eso contra 'Canelo'. No hay vergüenza en no ser lo suficientemente bueno para vencerlo", destacó.