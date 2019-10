"Canelo" cambia rezos y flores por pelea

LAS VEGAS, Nevada.- Los problemas con su promotora para conseguir un peleador, obligaron a Saúl Álvarez a salir de su tradicional pelea del fin de semana del Grito de Independencia pero en su lugar por primera vez actuará en otra fecha significativa para los mexicanos como el Día de Muertos.

Por primera vez en su carrera, Álvarez boxeará en los primeros días de noviembre; este sábado coincide con el Día de muertos, celebración que en Estados Unidos ya cobró importancia por películas como Coco donde se expone la cultura mexicana que acompaña estas fiestas.

En la última conferencia de prensa previa a su combate con Sergey Kovalev, Canelo habló de como celebra el Día de muertos. “Siempre le ponemos flores a los que y se nos fueron. Como toda la vida me la pasé entrenando, no me acostumbré a celebrar mucho el Día de Muertos, pero a la gente que ya se nos fue como mi abuela le ponemos flores, rezamos y nos acordamos”, contó Álvarez.

Año con año Canelo trata de pelear lo más cercano al 5 de mayo y 16 de septiembre, pero ante la incapacidad de firmar un pleito, se desplazó a noviembre para aparecer en Día de Muertos.

Canelo sube dos categorías para pelear con Kovalev en el MGM Grand Arena en búsqueda de su cuarto título en diferente categorías.