"Canelo" aceptaría subir al ring en septiembre sin aficionados presentes

MÉXICO – La inactividad puede ser un factor en contra para los atletas que se están viendo afectados por la pandemia del coronavirus, que ha causado la postergación de miles de eventos deportivos de todas las disciplinas, entre ellas el boxeo, por la magna estrella de la actualidad, Saúl “Canelo”

Álvarez estaría dispuesto a pelear sin público con tal de tener actividad y no mermar su condición física.

Álvarez tuvo que cancelar su compromiso el pasado 5 de mayo por la contingencia, por lo que es la prioridad de su promotora Golden Boy Promotions, es primordial que el tapatío regrese a los ensogados el próximo mes de septiembre, ya sea con aficionados o sin ellos en el recinto donde se celebraría la cartelera.

Por medio del comentarista, analista y periodista de Tv Azteca, Rodolfo Vargas, se dio a conocer que Álvarez se comprometería a subir al ring para dicha fecha y si para ese tiempo aún no se puede celebrar una velada con una multitud presente, aceptaría a combatir a puertas cerradas.

“Canelo Álvarez apoya la opción de pelear a puerta cerrada en septiembre, comprometido al 100% con el boxeo y con la reactivación del mismo”, publicó Vargas en su cuenta de Instagram.

Aunque el boxeo no ha sido autorizado para regresar, Saúl no ha bajado la guardia en ningún momento, por lo que se mantiene concentrándose en su campamento en San Diego, California, aunque no está siendo supervisado por su entrenador Eddy Reynoso, quien recientemente hizo una gran labor social al ayudar a familias afectadas de ciertos sectores de Guadalajara.

Como todo deportista es muy normal que pese a que no se tenga un compromiso por delante, sigan manteniéndose activos de forma pasiva y el “Canelo” está siguiendo ese ejemplo, ya que afirmó que es algo que su cuerpo pide ejercitarse y además por la responsabilidad que tiene con el deporte.

Información por Tv Azteca.