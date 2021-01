‘Canelo’ Álvarez se suma al apoyo de David Antolín y graba video reflexivo

MÉXICO-. El video del joven David Antolín, pidiendo ayuda para juntar fondos y recibir un trasplante de pulmón por su fibrosis quística, llegó tan lejos que hasta el mismo Saúl Álvarez se sumó al apoyo.

El boxeador mexicano visitó a David en el hospital y grabó un video para generar conciencia, en donde mencionó que recibirá su apoyo para que se le pueda realizar el trasplante en un hospital de Estados Unidos e invitó a las personas a apoyar de corazón.

“Voy a poner mi granito de arena para apoyar a David y que se le cumpla su milagro. No soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente, porque cuando lo haces de corazón no hay necesidad de videos, pero sí quería aprovechar la oportunidad para decir que todos podemos poner nuestro granito de arena”

“Si todas las personas que hayan visto el video de David hayan puesto 50 centavos, ya le hubieran cumplido el milagro, y no nomás a él, sino a muchos niños más. Esto no se trata de si tienes o no dinero”, dijo el campeón mundial.

El ‘Canelo’ Álvarez también mencionó que todos pueden apoyar y hacer milagros para los demás niños, así como el de David, y que no hay que esperar a que alguien más lo haga.

“David pronto se va a ir a Arizona y le van a hacer su trasplante y él va a estar bien, ya me prometió que le va a echar todas las ganas. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para David y muchos niños más”

“Las cosas se hacen de corazón. Si queremos cambiar México tenemos que cambiar primero nosotros, nuestra mentalidad, de pensar que él porque tiene dinero lo tiene que hacer, no esperemos que alguien más lo haga”, concientizó el boxeador mexicano.