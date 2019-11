'Canelo' Álvarez llama "mal perdedor" a Kovalev

Tras las declaraciones de Sergey Kovalev, en las que aseguró que aceptó pelear por dinero y que le costó dar el peso, Saúl Álvarez respondió a dichas declaraciones llamando al púgil ruso “mal perdedor”.

Es un mal perdedor, porque eso (el peso) no tiene nada que ver, todos los peleadores batallamos con el peso. Una excusa así, no tiene sentido", argumentó el ‘Canelo’ en entrevista para Knock Out, programa de la cadena ESPN.

El mexicano desestimó lo dicho por su último rival, aunque sus comentarios dieron pie a que muchos periodistas y aficionados cuestionaran el nivel del boxeador nacido en Guadalajara.

"Los medios sacan de contexto las cosas, si te pones a estudiar el boxeo, puedes dar tu punto de vista y saber de lo que estás hablando. No tuvo por qué afectarme, todo mundo pelea por dinero y no pueden rechazar una bolsa. Cuando yo empezaba así era, yo le acepté mucho a varios peleadores", manifestó Álvarez.

Con respecto a los señalamientos de que elige a sus contrincantes por su edad, el campeón azteca indicó que así es el deporte, y le dio un mensaje a los medios de comunicación.

"Desde los 15 años he peleado con los más grandes. Cuando peleé con (Erislandy) Lara, yo tenía 23 y el 29 o 30. Por qué no me dan el crédito cuando subí dos pesos para ganar los títulos. Ustedes (los medios) tienen que meterse bien y estudiar bien para darles una explicación a la gente, que sea objetiva", concluyó ‘Canelo’.