‘Canelo’ Álvarez habla de su vida como inversionista; abrirá nuevas gasolineras

EU-. Saúl Álvarez no se conforma con los millones de dólares que gana por sus peleas y patrocinios que lo tienen como el deportista mexicano mejor pagado, pues también está dentro del mundo de las inversiones.

En entrevista con Graham Bensinger, el boxeador mexicano se abrió y platicó sobre asuntos fuera del cuadrilátero, como su vida en el mundo de los negocios, quien reveló que se dedica a los bienes raíces y que planea abrir nuevas gasolineras.

“Yo me pudiera retirar y ya puedo vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a estar aquí. Lo hago porque lo disfruto, no porque voy a ganar dinero. Me gusta mucho bienes y raíces. Tengo para retirarme”

“De todo lo que he invertido, cada tres meses tengo entre cuatro y cinco millones de dólares. Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México, que se van a llamar ‘ Canelo Energy ’”, platicó el tapatío.

Lo que sí aclaró el ‘Canelo’ es que hay que ser inteligente y poner en riesgo solo cierta cantidad, de la cual se esté consciente que ese dinero está en juego, ya sea para ganar más o para perder.

“También no soy tonto, puedes tener rápido mucho dinero o rápido no puedes tener. No hay que ser tan pendej…”, dijo Saúl Álvarez.