'Canelo' Álvarez asegura que hoy sí vencería a Mayweather: "Soy un peleador más maduro"

EU-. La única derrota que tiene Saúl Álvarez en su historial en el boxeo profesional es aquella pelea que perdió en el 2013 contra Floyd Mayweather, cuando el mexicano tenía 23 años.

Casi ocho años después de ese combate en el que ambos boxeadores se jugaron su invicto, el ‘Canelo’ Álvarez está seguro de que hoy en día sí podría vencer al ya retirado Mayweather.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

#CaneloEnVersus



"Si enfrentara a Mayweather lo vencería sin duda", @Canelo contundente �� ����



�� En vivo �� TUDN pic.twitter.com/IrxFkjLdNI — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 13, 2021

“Sin duda. Sería muy diferente, la verdad que soy un peleador más maduro, con más experiencia, y sería una pelea totalmente diferente. Aprendí mucho y soy un peleador que le gusta aprender de las cosas”

“Yo siempre dije ‘esto no me va a parar, yo quiero ser el mejor del mundo en algún momento y esto no me va a detener’, esa era mi mentalidad siempre. Me dolió mucho porque obviamente quería ganar”, platicó el tapatío para TUDN.

Después del combate contra Floyd Mayweather, el pugilista mexicano ha ganado 14 peleas y solo ha empatado una, que fue en su primer enfrentamiento contra Gennady Golovkin, en septiembre del 2017.

El ahora boxeador de 31 años presume de por vida un récord de 55 triunfos (37 por la vía del nocaut), la derrota contra Mayweather y par de empates.