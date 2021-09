¿Canelo Álvarez al nivel de Messi o Ronaldo en su deporte? Esto responde el boxeador

CIUDAD DE MÉXICO.- El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el boxeador más importante del momento y uno de los deportistas más influyentes en todos el mundo. Incluso, se pone a la par de deportistas del calibre de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

A veces me la creo y a veces me pongo a pensar y estoy contento y agradecido. Nunca me imaginé llegar a todo esto, imaginé ganar lo mejor, pero no imaginé la magnitud”, comentó el campeón mundial.