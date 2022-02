'Canelo' Álvarez: Hombre que sufrió amputación de brazos pide ayuda al boxeador con autógrafo

MÉXICO-. Un hombre de 65 años llamado Cipriano Bocanegra que sufrió amputación de brazos hace par de años recurrió a Saúl 'Canelo' Álvarez para pedirle ayuda, pero con dinero precisamente, sino con su autógrafo.

A través de un video, Cipriano Bocanegra Rodríguez relató el accidente que lo dejó sin sus dos extremidades y le pidió al boxeador mexicano firmar su par de guantes de boxeo, para entonces subastarlo y tener la posibilidad de colocarse prótesis.

"Hace dos años, el 3 de febrero, tuve un accidente de alta tensión. Me quitaron mis manos. Como ves, me amputaron mis manos. La finalidad de este video es pedirte de favor si me puedes firmar estos guantes que tengo yo para poderlos subastar"

"Ya que el costo de mis prótesis bioeléctricas son elevadas y no está dentro de mis posibilidades. Yo he recibido ayuda de mi familia y amigos con la finalidad de poder tener mis prótesis y ser una persona independiente. Gracias", dijo el señor Cipriano en el video.

¿Por qué le piden ayuda a Saúl 'Canelo' Álvarez?

El tapatío campeón unificado de peso supermediano se ha caracterizado por ayudar a las personas que requieren apoyo, sobre todo económico, por lo que muchas personas que atraviesan por problemas recurren al 'Canelo' Álvarez.