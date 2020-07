Campeón mundial obligado a hacer recorte en su equipo de trabajo por pandemia

ESTADOS UNIDOS - Las medidas de distanciamiento social por la pandemia del Covid-19 han dejado huecos en el equipo de trabajo de Teófimo López —el campeón del mundo de los pesos ligeros por la FIB—, y con ello problemas que ha tenido que resolver rumbo a su pelea de unificación contra el ucraniano Vasily Lomachenko.

"Siempre he tenido problemas con mi alimentación y a veces se reflejaba para dar el peso en las peleas”, explica López a EL UNIVERSAL Deportes.

“Por eso contraté un chef que se encargaba de cocinarme y que era muy meticuloso con mis alimentos para mantenerme en peso y no consumir nada contaminado con alguna sustancia. Con la pandemia, ya no he podido trabajar con él”.

López reconoce que él y su esposa se encargan de preparar sus alimentos y que ha sido difícil, porque no tienen el conocimiento para hacerlo.

“Esta situación provocó que perdamos esas formas de trabajo. Y ambos perdemos. No puedo darle un empleo y yo pierdo su apoyo en mi esquina”, dice.