¿Veremos un campeón inédito en esta campaña de la NFL?

Jesús Ballesteros: Es una temporada en que esa posibilidad es muy alta, hay dos equipos de primer nivel que cumplen con esa característica. Los Bills tienen todo para convertirse en campeones, una defensa muy agresiva, física y rápida, un QB de enorme calidad, Josh Allen, y una ofensiva contundente. Y el campeón de la Conferencia Americana, Cincinnati, es otro equipo que puede alcanzar el título por primera vez.

Pablo Tiburcio: Sí: esta es la temporada de los Bills de Búfalo. Ya son cuatro años con Josh Allen en los controles y los Bills están listos para dar el paso final en el camino a la gloria. Primero sentaron las bases del proyecto deportivo con Allen, encontraron las piezas con las que se siente cómodo y se adueñaron de la AFC Este. En febrero los veremos celebrar.

Carlos Velázquez: A pesar de que Bengalíes y Bills son favoritos para lograr por primera ocasión el ansiado Trofeo Vince Lombardi, con todo y su estigma de equipos perdedores, no creo que veamos a uno de ellos como campeón, pues el poderío y experiencia de mariscales como Aaron Rodgers, de los Empacadores, y Tom Brady, de los Bucaneros, se impondrá de nuevo.

Diego Martínez: Lo dudo. Me encantaría pensar que los Bills pueden llegar de nuevo a un Super Bowl y lograr su primer campeonato, pero creo que la maldición los seguirá persiguiendo un rato más. El año pasado vimos a unos Bengalíes que nadie los colocaba en el Súper Domingo y casi logran la hazaña, pero creo que esta temporada veremos a viejos conocidos en el partido por el trofeo Vince Lombardi.

¿Qué equipo o qué jugador será la decepción este año?

Jesús Ballesteros: Como equipo, me parece que nuevamente los Vaqueros de Dallas le fallarán a su afición y no llegarán al Super Bowl, instancia que no visitan desde 1996. En el plano de jugador, creo que otra vez Lamar Jackson demostrará que no es el mariscal de campo que le dará su tercer título a los Ravens.

Pablo Tiburcio:

Russell Wilson llegó a Denver para llenar unos zapatos que nadie más podrá: los de Peyton Manning. Los Broncos apostaron por el ex QB de Seattle como si pudiera hacer lo mismo que Manning y lo más probable es que fracase. Ser campeón saliendo de la peleada división Oeste de la AFC es una tarea muy complicada y Wilson no estará a la altura.

Carlos Velázquez:

Dallas no tendrá el equipo necesario para conquistar el ansiado Súper Tazón, partido que ganó por última ocasión en 1996. Y, como jugador, sería el QB de Vaqueros, Dak Prescott, quien iniciará su séptima temporada con la encomienda de desarrollar a receptores novatos, además de que su equipo enfrentará a seis quarterbacks que han jugado un Super Bowl.

Diego Martínez: Russell Wilson, de 33 años, tiene ilusionados a millones de aficionados de los Broncos, pero creo que no llenará las expectativas. Los reflectores están sobre el mariscal de campo proveniente de los Halcones Marinos de Seattle. Además Wilson acaba de firmar una extensión de contrato por 5 años y casi 250 millones de dólares, por lo que es una obligación llevar a Denver a Playoffs, y de entrada, si no lo hace el fracaso será doble.

¿Cuál es la historia a seguir en la temporada 2022 de la NFL?

Jesús Ballesteros: Irónicamente, me parece que fuera de los Browns, en un equipo más ordenado, Baker Mayfield puede tener mejores resultados, incluso convertirse en figura de las Panteras de Carolina. Para que la historia tenga más dramatismo, Mayfield enfrentará a su ex equipo, sin un QB titular, en la primera semana.

Pablo Tiburcio: Después del fracaso de Urban Meyer como head coach, Jacksonville tiene todo para ir de menos a más en la Liga. La pregunta es: ¿cuánto tiempo le tomará a Doug Pederson echar a andar la maquinaria con Trevor Lawrence a la cabeza? Los Jaguars son la historia a seguir porque podríamos presenciar el inicio de algo espectacular o un efecto inmediato en la franquicia.

Carlos Velázquez: En San Francisco hay una historia de amorodio con Jimmy Garoppolo desde hace varios años y esta temporada podría tener un final feliz para los aficionados de los 49s si es que la franquicia regresa al Súper Tazón. Ahora como suplente, “Jimmy G” tendrá la encomienda de rescatar el barco si es que Trey Lance no cumple con las expectativas.

Diego Martínez: Me iría con Tom Brady. Viene de una campaña sólida en cifras y se quedó cerca de otro Super Bowl, pero ya tiene 45 años y en algún momento su rendimiento debe disminuir. Sería grandioso que se fuera como campeón, pero también está latente la posibilidad de que de buenas a primeras llegue el fracaso, lesión u otro episodio que empañe la decisión de haber querido regresar de un breve retiro.

¿Quién será el Jugador Más Valioso?

Jesús Ballesteros: Por lo demostrado en las más recientes campañas y por la calidad del equipo que le han conformado, me parece que será el año de Josh Allen. El pasador de los Bills está escribiendo una historia muy interesante y puede engrandecerla si es capaz de regresar a Búfalo al Super Bowl.

Pablo Tiburcio: Josh Allen es el elegido para llevar a los Bills al lugar donde nadie más ha podido y por ello será el Jugador Más Valioso de la temporada. Tendrá ayuda del arsenal que lo acompaña en Búfalo, aunque será su habilidad para encontrar receptores en cualquier situación lo que le dé el salto de calidad que le hace falta a su carrera.

Carlos Velázquez: Con el objetivo de superar los récords de Brett Favre y de Payton Manning, veo a Aaron Rodgers repetir por tercer año consecutivo la designación al MVP y su quinta de por vida. Igualaría la marca de Manning, quien lo obtuvo 5 veces. A Brett lo empataría como los únicos con 3 designaciones al hilo, aunque Favre la compartió con Barry Sanders en 1997.

Diego Martínez: Patrick Mahomes quiere sacarse la espina del año pasado. Quería ligar su tercera visita al Super Bowl de manera consecutiva y se quedó en la orilla. Veremos a un jugador sano y con mucha hambre, decidido a romper marcas y demostrar que es un jugador que quiere dejar un legado en la Liga. Va por su sexta campaña en la NFL y quizá veremos una de sus mejores temporadas.