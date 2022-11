Camille Herron, corredora profesional, rompe récord mundial de 100 millas, pero no contó

EU-. Camille Herron, corredora profesional estadounidense, rompió un récord mundial en febrero de este año en una competencia de 100 millas, pero nueve meses después se determinó que no contó por un raro error.

Fue en febrero de este año cuando Herron ganó el Jackpot Ultra Running Festival de 100 millas en una exitosa competencia que tuvo en Henderson, Nevada, tanto que estableció un nuevo récord mundial.

En esa competencia, Camille Herron terminó con un tiempo de 12 horas, 41 minutos y 11 segundos, con una velocidad promedio de 7:37 millas por hora (11.86 kilómetros por hora), por lo que estableció un récord, aunque no duró mucho su gusto.

¿Por qué no contó el récord mundial de Herron?

Luego de que se midió el trayecto de la carrera de nuevo, se llegó a la conclusión de que este fue alterado por algunos pies, por lo que el Comité de Atletismo de Estados Unidos le quitó el récord mundial a Camille Herron.

"Establecí un récord mundial en esa carrera, y ahora nos está diciendo que no sabemos si el recorrido era de 100 millas o no. Así que ha sido muy molesto para mí en los últimos meses. He tenido carreras desde entonces, y esto me ha pesado mucho y ha impactado en mis actuaciones", declaró la atleta.