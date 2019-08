¿Caín Velásquez ve Triplemanía como cambio de vida?

CIUDAD DE MÉXICO.- Faltan pocos días para que se lleve a cabo uno de los mejores eventos de la lucha libre nacional. La función magna de la Triple A, Triplemania XXVII, se realizará el próximo sábado 3 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Una de las sorpresas de este evento es la participación del peleador de MMA y excampeón de la UFC, Caín Velásquez, quien tendrá la oportunidad de mostrarse en la lucha libre, deporte del cual puso en duda sus movimientos y contactos al decir que no son verdaderos.

Dichas declaraciones provocaron críticas de parte de grandes figuras del pancracio nacional, entre ellos Psycho Clown, quien al final será parte de su equipo, junto con Cody Rhodes para enfrentar a Texano Jr, Taurus y un luchador sorpresa.

Su debut en la lucha libre profesional tiene a Velásquez muy confiado y contento de poder competir en un deporte de gran prestigio en el país, "estoy muy contento de estar aquí y darle una gran lucha a la gente. He visto muchos videos de los rivales y estoy convencido de que son de los mejores en este deporte. Soy un gran fan de la lucha libre y me encanta el hecho de estar aquí".

Su preparación ha sido muy completa, incluso, su compañero en Triplemanía, Psycho Clown, ha trabajado con él para que llegue de la mejor forma al evento del próximo sábado, tanto que su perspectiva de la lucha libre ha cambiado,"es un deporte muy atlético, es parecida a las artes marciales mixtas, me ha encantado este estilo de lucha y ser parte de esta cartelera ha hecho que me comprometa más. Fueron pocos meses de preparación pero me siento listo", declaró el mexicoamericano.

El futuro de Caín Velásquez en la lucha libre podría ser prometedor, ya que acepta que Triplemanía no sería su única participación en este deporte y le gustaría practicar este estilo de lucha, sin descartar que sus movimientos de la MMA luzcan ahora en el cuadrilátero de la Triple A.