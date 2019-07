Caín Velásquez no sabe nada: Así reciben al ex UFC en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- Falta poco para el evento magno de la Triple A, Triplemanía XXVII se celebrará el próximo 3 de agosto en la Arena Ciudad de México. Un de los luchadores principales de la empresa dirigida por Dorian Roldán y Marisela Peña es Psycho Clown, quien también ha sido constante en el evento más importante de la Caravana Estelar.

En esta ocasión el “Totalmente Payaso” estará en la lucha especial donde hará equipo con Cody Rhodes, exestrella de la WWE y el peleador de MMA, y sorpresa de este evento, Caín Velásquez para enfrentar a Texano Jr, Taurus y un luchador sorpresa. El combate que protagonizará lo tiene muy contento por tener de equipo a dos personajes de alta importancia a nivel internacional, “ Estoy muy contento de ser una vez más tomado en cuenta para la fiesta grande de la lucha libre mexicana como lo es Triplemanía.

Estaré acompañado de Cody Rhodes, un luchador con una gran trayectoria y que está haciendo algo muy importante por la industria de la lucha libre. Y Cain Velásquez, un peleador de las Artes Marciales Mixtas, que tiene un talento enorme”, mencionó para El Universal.

El excampeón de la UFC se vio envuelto en polémica por algunas declaraciones que mencionó en contra de la lucha libre, algo que no le agradó al mundo luchístico, en especial a Psycho Clown, “En la segunda conferencia de prensa sobre Triplemanía yo fui a verle la cara a Caín Velásquez por las declaraciones que hizo en contra de la lucha libre.

Algunos de nosotros le hicimos algún reto, y aque día fui a conocerlo, pero vi que es una persona que de entrada está en las Artes Marciales Mixtas y que no sabía lo que conlleva a ser luchador profesional, el profesionalismo, la dedicación, la pasión, la peligrosidad de la lucha libre, el no estaba en la realidad, no sabía tanto de la lucha libre.

Ahora está muy nervioso por gustarle a los mexicanos, porque sabe que aquí en México está la mejor lucha libre del mundo”, mencionó el luchador y aceptó que a pesar de sus declaraciones, él le ha ayudado a entrenar previo a su presentación en Triplemaníay que formará parte de su equipo gracias a que el mexicoamericano se los solicitó a la Tres Veces Estelar.

Falta poco para el evento magno de la Triple A, Triplemanía XXVII se celebrará el próximo 3 de agosto en la Arena Ciudad de México. Un de los luchadores principales de la empresa dirigida por Dorian Roldán y Marisela Peña es Psycho Clown, quien también ha sido constante en el evento más importante de la Caravana Estelar.

En esta ocasión el “Totalmente Payaso” estará en la lucha especial donde hará equipo con Cody Rhodes, exestrella de la WWE y el peleador de MMA, y sorpresa de este evento, Caín Velásquez para enfrentar a Texano Jr, Taurus y un luchador sorpresa.

El combate que protagonizará lo tiene muy contento por tener de equipo a dos personajes de alta importancia a nivel internacional, “ Estoy muy contento de ser una vez más tomado en cuenta para la fiesta grande de la lucha libre mexicana como lo es Triplemanía.

Estaré acompañado de Cody Rhodes, un luchador con una gran trayectoria y que está haciendo algo muy importante por la industria de la lucha libre. Y Cain Velásquez, un peleador de las Artes Marciales Mixtas, que tiene un talento enorme”, mencionó para El Universal.

El excampeón de la UFC se vio envuelto en polémica por algunas declaraciones que mencionó en contra de la lucha libre, algo que no le agradó al mundo luchístico, en especial a Psycho Clown, “En la segunda conferencia de prensa sobre Triplemanía yo fui a verle la cara a Caín Velásquez por las declaraciones que hizo en contra de la lucha libre.

Algunos de nosotros le hicimos algún reto, y aque día fui a conocerlo, pero vi que es una persona que de entrada está en las Artes Marciales Mixtas y que no sabía lo que conlleva a ser luchador profesional, el profesionalismo, la dedicación, la pasión, la peligrosidad de la lucha libre, el no estaba en la realidad, no sabía tanto de la lucha libre.

Ahora está muy nervioso por gustarle a los mexicanos, porque sabe que aquí en México está la mejor lucha libre del mundo”, mencionó el luchador y aceptó que a pesar de sus declaraciones, él le ha ayudado a entrenar previo a su presentación en Triplemaníay que formará parte de su equipo gracias a que el mexicoamericano se los solicitó a la Tres Veces Estelar.



La lucha estelar de esta edición de Triplemanía será un duelo que pasará a la historia. Un duelo de apuestas máscara vs cabellera entre Blue Demon Jr y Dr. Wagner hará vibrar a los aficionados del deporte espectáculo. El miembro de la dinastía Alvarado ha tenido la oportunidad de enfrentar a ambos protagonistas, e incluso en la Triplemanía 25 logró desenmascarar al “Galeno del Mal”.

Hace dos años yo derroté a Dr. Wagner Jr. Gané la máscara más valiosa de la lucha libre de aquel momento y yo sé de la calidad de Wagnerm, son de los luchadores que me gusta enfrentar, que no se echan para atrás para nada.

Se me hace mejor luchador Dr Wagner Jr que Blue Demon Jr. en toda la extensión de la palabra.

Blue Demon Jr es muy buen luchador pero la verdad siento que es más por el nombre que hizo su papá en la cinematografía que lo que él (Blue Demon Jr) ha hecho. Yo creo que en esta ocasión la lucha se la lleva Wagner”.

Su protagonismo en la Triple A ha sido de suma importancia y aceptó que la rivalidad que ha tenido con Rey Escorpión ha crecido y no descartó enfrentarlo en la siguiente edición de Triplemanía y tener un duelo de máscara vs cabellera.

Además, presumió al público el título de peso completo de la EMW, que ganó el pasado viernes en Tijuana al vencer a Murder Clown, Taurus y Michael Elgin.