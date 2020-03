Cada vez más cerca la salida del "Chuky" Lozano del Napoli

ITALIA – La travesía por la Liga de Italia no resultó como lo esperaba el jugador mexicano Hirving “Chuky” Lozano, quien no ha tenido la oportunidad de brillar con el Napoli desde la llegada del director técnico Gennaro Gattuso, quien ha recalcado en múltiples ocasiones que el jugador no entra en sus planes.

Debido a la situación se ha rumoreado que el jugador podría irse del equipo para la siguiente temporada, y el candidato más fuerte para ficharlo podría ser el Everton de la Liga de Inglaterra, pues se dice que el entrenador carlo ancelotti, ha informado a la directiva que le gustaría tenerlo dentro de su plantilla.

Gracias a los pocos minutos de actividad que ha tenido en la liga, el valor de Lozano bajó considerablemente en el mercado, el preció que pagó el cuadro italiano por su fichaje fue de 44.4 millones de dólares, mientras que al momento su valor está en 38.5 millones.

El 23 de agosto del 2019 se hizo oficial el fichaje de Lozano y su debut se celebró el 31 de agosto ante la Juventus, donde anotó un gol. Desde su llegada solamente ha disputado 23 encuentros y ha marcado 3 goles con una asistencia.



Información por Récord.