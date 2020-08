Bulls despiden al entrenador Jim Boylen después de perderse los playoffs nuevamente

Los Chicago Bulls despidieron al entrenador Jim Boylen el viernes, cuando la nueva oficina principal comenzó su reinterpretación de un equipo que se perdió los playoffs nuevamente.

Los Bulls, que terminaron 22-43 esta temporada, fueron uno de los ocho equipos que no se clasificaron para el reinicio de la NBA en Walt Disney World. Eso significaba que no llegarían a la postemporada por cuarta vez en cinco años, un período difícil para una franquicia cuyo dominio en la década de 1990 se relató en el documental de ESPN "The Last Dance".

El movimiento no fue una sorpresa. Solo Tim Floyd (.205) tuvo un porcentaje de victorias más bajo que Boylen (.317) en la historia de la franquicia.

"Esta fue una decisión muy difícil, pero es hora de que nuestra franquicia dé el siguiente paso a medida que avanzamos en una nueva dirección y era del baloncesto de los Chicago Bulls", dijo Karnisovas en un comunicado. "Jim es un gran ser humano que se preocupa profundamente por esta organización y el juego del baloncesto".

Como asistente de la NBA desde hace mucho tiempo, Boylen consiguió su primer trabajo como entrenador en jefe en la liga en diciembre de 2018 cuando los Bulls despidieron a Fred Hoiberg después de un inicio de 5-19. Boylen llevó a los Bulls a un récord de 17-41 el resto del camino y una marca de 22-43 en esta temporada interrumpida por la pandemia después de obtener una extensión de contrato.

Los Bulls ocuparon el puesto 11 en la Conferencia Este antes de que el juego se detuviera en marzo debido al coronavirus. Después de la temporada, Chicago contrató a Arturas Karnisovas como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto.

John Paxson, ex vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto del equipo, dijo en febrero de 2019 que los Bulls planeaban "absolutamente" retener a Boylen después de despedir a Fred Hoiberg. Dijo en ese momento que Boylen estaba "haciendo las cosas correctas" y "promocionando el mensaje correcto para nuestros jugadores".

Los Bulls cumplieron esa promesa y entraron en esta temporada con grandes esperanzas.

"Creemos que podemos competir", dijo Paxson antes de la temporada. “Y cuando compites a un alto nivel, tienes la capacidad de ser un equipo del calibre de los playoffs. Nos fijamos eso como una meta ".

El optimismo de Paxson vino con cautela. Dijo que esperaba un salto de Zach LaVine, Lauri Markkanen y Otto Porter.

"Tenemos algunos muchachos que (están) en un momento de sus carreras en el que tienen que dar un paso adelante", dijo. “Y ese es Zach. Ese es Lauri. Ese es Otto. ... Creo que tenemos gente a su alrededor, complementos para ellos, que van a ayudar mucho a este equipo ”.

LaVine promedió 25.5 puntos pero no fue un All-Star. Markkanen, un finlandés de 7 pies, se perdió 15 partidos por una lesión pélvica y su puntuación y rebotes cayeron. Otto Porter se perdió 51 partidos por diversas lesiones en el pie izquierdo. Los Bulls terminaron 27 de 30 equipos en anotaciones.

En un sombrío recordatorio de lo lejos que habían caído los Bulls, Chicago fue sede del Juego de Estrellas, pero no había Bulls en las listas.

La movida del viernes fue solo la última de una serie de cambios para el equipo.

Karnisovas fue contratado en la oficina principal de Denver en abril, y Paxson pasó a ocupar un puesto de asesor después de casi dos décadas al frente de la operación de baloncesto. El gerente general Gar Forman fue despedido y los Bulls contrataron al ejecutivo de los Philadelphia 76ers, Marc Eversley, el primer gerente general negro de Chicago, para reemplazarlo.

Karnisovas quería encontrarse cara a cara con Boylen y observar prácticas y partidos antes de anunciar una decisión. La oportunidad de verlo de cerca se vio frustrada cuando los Bulls quedaron fuera de la burbuja de Orlando. Y ahora, la búsqueda se acelera.

El asistente principal de Toronto, Adrian Griffin, jugó con Karnisovas en Seton Hall a principios de la década de 1990. También jugó dos temporadas con los Bulls y trabajó como asistente en el personal del ex entrenador Tom Thibodeau de 2010-15.