Bruno Valdez confesó que ha tenido ofertas para jugar en Europa

MÉXICO – El club de las Águilas del América siempre se ha destacado por tener en su plantilla a jugador de alto nivel y que inclusive han salido del “nido” para explorar el fútbol europeo, por lo que no es raro que visores internacionales echen un ojo a sus jugadores para emigrarlos al extranjero.

Y algo familiar está viviendo el jugador Bruno Valdez, quien ha destacado con los “azulcremas”, por lo que también se ha mantenido bajo observación por equipos internacionales, principalmente alemanes, e inclusive ya llegó a recibir ofertas, él mismo lo confesó durante una entrevista.

“Uno quiere llegar a jugar allá en Europa, veníamos hablando con Pedro Aldave pero estamos esperando. Yo estoy contento en el club donde estoy. Me dijo Alemania creo, no quiso tocar el tema porque no venía al caso", reveló.