Bruno Marioni revela que defecó en la cancha durante un duelo de futbol

CIUDAD DE MÉXICO.- Bruno Marioni literalmente defecó en un encuentro de futbol.

El ex jugador de los Pumas confesó en el canal de YouTube del comentarista Luis García, que sufrió malestares estomacales durante un duelo cuando militó en el Tenerife de España.

En la Copa del Rey con Tenerife, me toca jugar contra Lanzarote. Hacía 33, 34 grados, húmedo. Con esto de estar todo transpirado me empezaron a agarrar retorcijones", detalló.

El artillero argentino recordó que le avisó a su estratega, Pepe Mel, pero no lo cambió.

"Le digo 'Pepe, cámbiame' y me dice 'no tengo más cambios'. Nos hacen y veo que los de Lanzarote estaban festejando, me puse en cuclillas en la mitad de la cancha y dije 'que sea lo que Dios quiera'", comentó.

"A los cinco minutos metieron otro gol y me agarró lo mismo y le dije al técnico 'voy al baño. Estaba el utilero, me cambié de ropa y jugué los últimos 10 minutos".