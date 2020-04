Bruno Marioni bautizó a "Memo" Ochoa y Oswaldo Sánchez como "sus hijos"

MÉXICO - El ex jugador argentino, Bruno Marioni, no se tentó el corazón para desprestigiar las habilidades de arqueros mexicanos, Guillermo Ochoa y Oswaldo Sánchez, con quienes tuvo la oportunidad de compartir la cancha como enemigos y los bautizó como “sus hijos”, debido a que no era tarea difícil anotarles goles.

Sin pelos en la lengua el jugador que tuvo su pase en las Liga MX, donde jugó para Pumas, Toluca, Pachuca, Atlas y Tecos entre el 2004 y 2010, aseguró que el partero que le causó más problemas fue Jesús Corona.

“¿El portero que más me costó? Tendría que decir que (Jesús) Corona. Creo que fue el más complicado y no sé si le marqué cuando estaba en Tecos. No te podría decir que Ochoa y Oswaldo Sánchez porque fueron mis hijos los dos varias veces, entonces a ellos no me costó anotarles", afirmó.

Debido a que nunca tuvo la oportunidad de ser convocado para representar a la Selección de Argentina, aseguró que le hubiera gustado conseguir la nacionalidad mexicana para defender los colores nacionales.

“Probablemente hubiera jugado con la Selección Mexicana, siempre he dicho que amo a mi país, estoy identificado con Argentina, pero no quiere decir que no hubiera defendido la camiseta de la Selección Mexicana. Tengo hijas mexicanas, trabajo en México y hubiera defendido la camiseta de la Selección como si fuera la de Argentina”, mencionó.

Información por Récord.