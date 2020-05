Brian Lozano asegura que “ningún jugador de Santos sabe quién es portador"

Brian Lozano, futbolista de Santos, manifestó que nadie en la plantilla de la Laguna conoce quienes son los compañeros contagiados por Covid-19, pues no les han informado de los resultados de las pruebas.

En realidad ninguno sabe (quien está infectado), porque no nos han notificado a ninguno quien tiene (Covid-19) y quien no", señaló el uruguayo en entrevista con ESPN.

"Entre los compañeros hemos hablado de cómo nos sentimos y todos nos sentimos bien, ninguno ha dicho que siente algún síntoma. Yo estoy muy bien, con mi familia, sin salir de casa. Si salgo es para ir al supermercado, son pocas las veces; va mi señora para seguir con las precauciones que hay que tener", explicó Lozano.

El único jugador en confesar su enfermedad fue el portero Jonathan Orozco, después de que en redes sociales se ventilara que realizó una pequeña reunión por su cumpleaños.

“Se me informó que había sido positivo. Como se pueden dar cuenta, me siento bien y estoy bien, no tengo ningún síntoma y mi familia, gracias a Dios, también está bien también”, dijo Orozco.