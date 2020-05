Brett Favre rompe el silencio tras acusaciones de fraude

MILWAUKEE, Wisconsin.- Brett Favre refutó el viernes parte del informe de un auditor del estado de Mississippi, el cual afirma que el quarterback retirado recibió 1.1 millones de dólares en fondos provenientes de programas asistenciales para pronunciar varios discursos en actos a los que jamás asistió.

Favre dijo a un programa radiofónico de ESPN en el estado de Wisconsin que los convenios contemplaban en realidad que participara en anuncios de la radio pública, que se difundieron durante algunos años en Mississippi.

El ex jugador de la NFL reiteró que devolverá el dinero.

Hice anuncios que se emitieron durante tres años, me pagaron por eso. No era algo diferente a otras ocasiones en las que he realizado auspicios para otras personas. Que digan ahora que cobré 1.1 millones de dólares y no me presenté para pronunciar discursos es absolutamente falso, al 100 por ciento”, indicó.