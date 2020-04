Brett Favre opina que Aaron Rodgers no terminará su carrera con Packers

Luego de que los Green Bay Packers seleccionaran al joven mariscal de campo Jordan Love en el Draft, el histórico ex QB del equipo, Brett Favre, opinó que Aaron Rodgers no terminará su carrera ahí, pues cree la relación entre ambas partes se rompió tras lo ocurrido.

(Aaron) jugará en otro lado. Mi instinto me dice que no. No lo sé con certeza, pero te garantizo que algo sucede en la mente de Aaron. Si ese es el caso, quiere decir que existe una molestia con la organización que de otra forma no hubiera estado allí. Todo lo que (Aaron) necesita es otra razón, además de esta, para acelerar este proceso”, comentó Favre en NBC Sports Network.

“Green Bay no va a ir a ningún lado sin Aaron Rodgers en los próximos años. Si juega como esperamos, van a ser contendientes con o sin un receptor de primera ronda, así que haría todo lo posible por no afectar esa relación y no creo que lo hayan hecho. (Los Packers) afectaron la relación (con Rodgers) y va a ser algo difícil de superar. En algún punto, les afectará”, complementó.

Esta es una situación que el ex jugador conoce bien, pues precisamente en 2005, Rodgers fue elegido en el Draft, motivo por el cual optó por irse a los Jets de Nueva York y terminar su carrera con los Vikingos de Minnesota.

Favre considera que los Packers le faltaron el respeto a Aaron al no elegir a otro jugador habilidoso durante las primeras rondas.

“No reclutan ningún arma, no sólo en la primera ronda sino, hasta donde sé, ningún arma que pueda ayudar de inmediato y eso sólo manda un mensaje de falta de respeto a Aaron Rodgers. Tiene todo el derecho de estar decepcionado si lo está”, señaló.