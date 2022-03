Brayan Angulo no pone pretextos en Xolos

Hay cosas a las que Brayan Angulo no le encuentra explicación en Xolos pero eso no significa que ponga excusas para recomponer el camino en el Clausura 2022.

Los rojinegros hilvanaban dos victorias, tenían un juego aplazado y de pronto, salieron derrotados 4-0 en su visita a Santos. El domingo se miden ante el FC Juárez en el Caliente en un encuentro vital para levantarse de ese golpe y ganar puntos en la tabla porcentual.

No estamos en un momento que podemos permitirnos eso, pero es fútbol, son deportes que no tienen una explicación concreta, fue un partido en donde comienzas a revisarlo una o dos veces y no ves por dónde”, dijo el capitán de La Jauría.