Bravos y Medias Blancas acaparan Bates de Plata de las Grandes Ligas

Los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago lideraron la designaciones de los Bates de Plata a lo mejor de la ofensiva de la temporada 2020 de las Grandes Ligas.



La explosiva artillería de los Bravos fue premiada con las distinciones para el primera base Freddie Freeman, el bateador designado Marcell Ozuna, el receptor Travis d'Arnaud y el jardinero Ronald Acuña.

These guys sure can rake.



Your 2020 AL, NL Silver Slugger winners. pic.twitter.com/ehijI1Cpc2 — MLB (@MLB) November 6, 2020



En la Americana, los Medias Blancas colocaron al primera base José Abreu, el parador en corto Tim Anderson y el jardinero Eloy Jiménez.



Además, el jardinero de los Angelinos de Los Ángeles Mike Trout se llevó el Bat de Plata por octava temporada consecutiva.



Estos son todos los ganadores:

LIGA AMERICANA

1B: José Abreu, Chicago

2B: DJ LeMahieu, NY Yanquis

SS: Tim Anderson, Chicago

3B: José Ramírez, Cleveland

OF: Mike Trout, LA Angelinos

OF: Teóscar Hernández, Toronto

OF: Eloy Jiménez, Chicago

C: Salvador Pérez, Kansas City

BD: Nelson Cruz, Minnesota

LIGA NACIONAL

1B: Freddie Freeman, Atlanta

2B: Donovan Solano, San Francisco

SS: Fernando Tatís Jr., San Diego

3B: Manny Machado, San Diego

OF: Juan Soto, Washington

OF: Mookie Betts, LA Dodgers

OF: Ronald Acuña Jr., Atlanta

C: Travis d’Arnaud, Atlanta

BD: Marcell Ozuna, Atlanta